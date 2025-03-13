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В немецком бундестаге работал релокант из России со связями в ФСБ

  • 13.03.2025, 5:00
В немецком бундестаге работал релокант из России со связями в ФСБ

Он приехал в Германию после начала войны РФ в Украине.

По данным газеты FAZ и агентства dpa, в офисе депутата бундестага от ХДС из Тюрингии работал россиянин, уехавший в Германию после начала войны, рассказывает DW.

Газета приводит личные данные этого россиянина — Константин К. 1984 года рождения. До бундестага он работал в московском офисе Фонда имени Конрада Аденауэра.

По информации журналистов, Константин К. имеет связи с ФСБ и с российской оппозицией. Он, согласно FAZ, смог организовать в бундестаге выступления оппонентов Путина, в том числе Михаила Ходорковского. До конца 2024 года у Константина К. был пропуск, обеспечивающий ему неограниченный доступ в немецкий парламент.

Издание «Сирена» пишет, что агентом ФСБ в Бундестаге был Константин Храпов, являющийся сотрудником организации CASE, основанной структурами Ходорковского.

По словам депутата из Тюрингии Кристиана Хирте, он познакомился с россиянином еще в России — через близкий к ХДС Фонд имени Конрада Аденауэра.

В 2023 году Хирте принял его на работу на минимальную ставку, поручив налаживать контакты с российской оппозицией и россиянами в изгнании. При этом он передал его досье для проверки немецким органам безопасности.

Примерно через год Хирте сообщили, что у россиянина могут быть связи с ФСБ. Позже ему уточнили, что некоторые подозрения подтверждаются, при этом попросив не разглашать эту информацию. Еще через некоторое время депутата попросили «без лишнего шума» уволить россиянина, что он и сделал.

В Федеральной разведывательной службе Германии отказались от комментариев по этому вопросу, пишет dpa.

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