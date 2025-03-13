Европейская разведка получила документ с жесткими переговорными позициями РФ 4 13.03.2025, 8:31

7,134

Его подготовил для Кремля московский аналитический центр, близкий к ФСБ.

Европейская разведывательная служба получила документ с указанными максималистскими требованиями России и жесткой переговорной позицией по возможному прекращению войны против Украины. Его в феврале подготовил для Кремля московский аналитический центр, близкий к ФСБ.

Об этом сообщает The Washington Post.

Американская газета пишет, что редакция ознакомилась с документом, в котором «освещаются проблемы», с которыми сталкивается президент США Дональд Трамп «в достижении любого соглашения с Россией по мирному соглашению, теперь, когда Киев одобрил предложение Вашингтона по 30-дневному прекращению огня».

Также отмечается, что хотя РФ до сих пор не дала никакого сигнала о том, что она подпишет любое прекращение огня, аналитики предупредили, что Москва «все еще имеет множество способов, которыми она может оттягивать согласование даже на временную паузу в военных действиях».

Как пишет TWP, документ был подготовлен аналитическим центром, который тесно сотрудничает с Пятой службой ФСБ, за неделю до переговоров между делегациями из Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля.

Согласно документу, РФ должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продолжая усилия Москвы по демонтажу украинской государственности.

Подготовленный для Кремля документ, в частности, отвергает предыдущие планы Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как «невозможные для реализации», и указывает, что «мирное решение украинского кризиса не может произойти раньше 2026 года».

В документе также отвергается любой план отправки западных миротворцев в Украину, как предлагали некоторые лидеры европейских государств.

Кроме того, среди максималистских требований Кремля также есть настаивание на «признании суверенитета» России над оккупированными территориями Украины.

Также в документе содержится призыв к дальнейшему разделению территории Украины путем создания «буферной зоны» на северо-востоке Украины на границе с областями РФ, такими как Брянская и Белгородская, а также для создания демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи оккупированного, что потенциально повлияет на Одесскую область.

Кроме того, в подготовленном для Кремля документе говорится о необходимости «полного демонтажа» действующей власти Украины.

В документе определены пути, с помощью которых Россия могла бы усилить свою позицию на переговорах путем обострения напряженности между США, Китаем и Европейским Союзом, а также путем предложения России предоставления доступа для Штатов к полезным ископаемым, в том числе на оккупированных территориях в Украине, где якобы есть запасы редкоземельных металлов.

Как напоминает TWP, в интервью 24 февраля российский диктатор Владимир Путин сказал примерно то же самое, когда предположил, что Москва может пригласить американские компании для разработки «российских» месторождений полезных ископаемых, в том числе на оккупированных территориях в Украине.

«Это выглядело как попытка подорвать предложенное соглашение о разработке минеральных ресурсов между Украиной и Соединенными Штатами», - пишет американская газета.

В документе говорится о том, что усилия России сначала должны быть сосредоточены на нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой путем восстановления полного дипломатического персонала в посольствах обеих стран, и назначения Александра Дарчиева послом РФ в Штатах.

Также в документе предлагалось, чтобы РФ согласилась не размещать свои баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в Беларуси, а США взамен согласились бы не размещать новые ракетные системы на европейском континенте.

Также предлагалось, что РФ должна прекратить поставки оружия в страны, которые считаются «недружественными» для Соединенных Штатов, а взамен США прекратили бы предоставлять Украине вооружение. Между тем в документе добавляется, что прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы «трудно реализовать».

В документе отвергаются любые потенциальные политические уступки со стороны официального Киева, такие как отказ Украины от членства в НАТО, и проведение выборов, к участию в которых должны были бы быть допущены пророссийские партии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com