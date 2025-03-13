Дроны атаковали Саратов, Волгоград и не только
- 13.03.2025, 8:34
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В российских аэропортах введен план «ковер».
В ночь на 13 марта жителей сразу нескольких российских городов предупредили об угрозе атаки дронов. В аэропортах этих городов введены «временные ограничения».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В российских городах Калуга, Саратов и Волгоград объявили об угрозе атаки дронов. Вследствие этого в аэропортах этих городов были введены «временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».
Как сообщает Росавиация, ограничения касаются аэропортов Калуги и Саратова. Решение было принято в связи с возможностью атаки дронов.
Кроме того, в Минобороны России сообщили, что над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями было сбито 14 беспилотных летательных аппаратов.
В результате атаки БПЛА на промышленный объект в Шолоховском районе Ростовской области возник пожар.
Обновлено: пожар в Ростовской области ликвидирован
Уже под утро губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что «ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховского района ликвидирован».
«Из-за горения сухой травы в поле рядом расположенный промобъект не пострадал», - добавил российский чиновник.
План «Ковер» в Волгограде
В Росавиации объявляли о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда в связи с возможными угрозами безопасности.
Обновлено: в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки БПЛА
Ночью росмедиа распространили сообщения о дроновой атаке также в Краснодарском крае. Будто бы из-за удара беспилотников в регионе произошел пожар.
Вместе с тем представители официальных властей Краснодарского края ничего не сообщали о дроновой атаке на регион и не говорили о возможных последствиях.