Белорусские банки снова повысили ставки по кредитам 1 13.03.2025, 8:40

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До 20% годовых.

Банки продолжают поднимать процентные ставки по кредитам. Это касается в том числе займов на недвижимость. При этом ставки по некоторым кредитам для населения достигли отметки в 20% годовых, пишет «Зеркало».

«Белагропромбанк» объявил, что с 4 марта поднял процентные ставки по кредитам. Теперь займы «Легкие покупки», «На раз», «Большие возможности» можно взять под 19,99% годовых.

Под такую же ставку банк выдает и заем «Рефинансирование кредитов на потребительские нужды», но если оформить его онлайн, то под 20%.

«МТБанк» поднял ставки по «Партнерскому кредитованию недвижимости ЖК „Северный берег“»: основную ставку — до 17,6% годовых (+1,21 процентного пункта), а на льготный период — до 2,99% (+2,989 процентного пункта).

«Банк ВТБ (Беларусь)» увеличил основную ставку по «Автокредиту без залога» — до 19,9% (рост на 0,4 процентного пункта).

«Банк БелВЭБ» с 1 марта внес изменения по кредитным договорам, которые были заключены с 14 января 2021 года по 13 октября 2023-го.

«Решение принято в целях приведения в соответствие с действующим законодательством порядка начисления штрафных санкций (штрафов, пеней), — уточнил банк. — В частности, из текста договоров исключаются условия об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае непогашения кредитополучателем кредита в срок».

Напомним, ранее в марте многие банки также повысили процентные ставки по кредитам. Речь в том числе о займах на недвижимость и автомобили. Среди прочего ставки подняли «Беларусбанк», «Цептер Банк», «Банк Решение», «Статусбанк», «Паритетбанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Сбер Банк», «Альфа-Банк», «БНБ-Банк», «Белгазпромбанк».

Беларусы регулярно обновляют рекорды по общей сумме взятых займов. У Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности». Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

В этой ситуации Нацбанк пошел на некоторые ужесточения — повысил на март значение расчетных величин стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость.

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