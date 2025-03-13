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«Техники, пехоты нет, снабжение на ослах»

  • 13.03.2025, 8:53
  • 1,888
«Техники, пехоты нет, снабжение на ослах»

Z-патриоты паникуют из-за состояния армии РФ.

Российские ультрапатриоты болезненно реагируют на перспективу прекращения так называемой «СВО», негодуя по поводу «договорнячка» с Вашингтоном.

Они требуют продолжения бойни, не осознавая, что РФ уже на грани своих возможностей. Об этом откровенно рассказал бывший депутат Одесского горсовета, коллаборант и пособник РФ Игорь Димитриев, передает «Диалог.UA».

Он обратил внимание на то, что даже самые яростные ультрапатриоты больше не верят в захват Киева, Харькова или Одессы. Однако прекращать кровопролитие и заключать перемирие они не желают, требуя воевать дальше.

«Как будто у России сокрушающие военные возможности и только переговоры мешают их применять… Любой психически здоровый человек, имеющий хоть минимальное отношение к войне, знает, что никакого (российского - ред.) наступления не будет, а если будет, то на него уйдут последние ресурсы. Техника выбита, пехоты с каждым днем меньше, снабжение на ослах», - написал Димитриев.

Он отметил, что фронт сегодня наводнен огромным количеством беспилотников. Любой штурм - это гарантированные огромные потери. Наступление России увязло практически везде.

«Небольшой пятачок земли вокруг Суджи держался, напоминаю, больше полугода. А в остальных местах линия застыла совсем», - написал коллаборант.

Он констатировал, что России это перемирие очень нужно. Ресурсов на продолжение кровопролитной бойни уже нет.

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