«Хотят продать мою же территорию другому инвестору» 13.03.2025, 8:57

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Лукашисты отбирают у предпринимателя землю, ссылаясь на «госнужды».

Брестский предприниматель Владислав Позняк оказался в центре громкого земельного спора: местные власти решили выставить на аукцион участок под зданием, за которое предприниматель уже заплатил. О ситуации рассказали на «Беларусь 4 Брест», пишет BGMedia.

В прошлом году на аукционе бизнесмен законно приобрел за 162 000 рублей старый портовый гараж на набережной, который принадлежал должнику. Брестчанин планировал реконструировать здание и открыть там ресторан.

Однако городские власти неожиданно заявили, что участок под зданием подлежит изъятию для «государственных нужд» и будет снова выставлен на торги. Это решение поставило предпринимателя на грань потери инвестиций и будущего бизнеса.

Как начиналась история

Позняк участвовал в открытом аукционе, где, по его словам, за здание в «лакомом» месте боролись пять претендентов. Цена поднялась с 50 000 до 162 000 рублей, но предприниматель не сомневался — место у набережной имеет огромный потенциал. После сделки он арендовал землю под строением, что соответствует принципу неделимости недвижимости и земельного участка в Беларуси.

У предпринимателя были большие планы: частично перестроить здание, увеличить площадь и создать образ современного заведения с видом на реку Мухавец. Для этого он подал запрос на выделение дополнительного земельного участка. Ответ горисполкома оказался шокирующим: вместо положительного решения ему сообщили, что участок забирают и выставляют на новый аукцион.

«Город хочет продать мою же землю»

«У меня есть разрешение на реконструкцию, я подготовил проектную документацию, но теперь мне говорят, что землю изымут и выставят на торги для строительства… ресторана! То есть хотят продать мою же территорию другому инвестору», — возмущается Позняк.

Бизнесмен подчеркивает, что его нельзя обвинить в бездействии. Он уже начал подготовительные работы, инвестировал средства в проектирование и не собирался затягивать с реализацией.

Теперь же предприниматель переживает, что окажется в проигрыше многократно: без земли, без бизнеса и без полной компенсации за понесенные расходы.

«Строение представляет значительный инвестиционный интерес»

В Брестском горисполкоме объясняют, что участок входит в план застройки набережной и представляет «значительный инвестиционный интерес». Власти уже поручили Брестгипрозему подготовить проект отвода территории под новый аукцион.

«Заявителю предложено принять участие в новых торгах, а его затраты будут возмещены в установленном порядке», — заявил начальник управления землеустройства Денис Лукашевич.

Однако Позняк сомневается, что компенсация будет справедливой. По его словам, город заказал оценку убытков, но нет гарантии, что ему компенсируют хотя бы сумму, потраченную на покупку здания и проектные работы. Кроме того, налоговая предупредила, что с возможной компенсации удержат налоги.

Борьба за справедливость

Предприниматель уже пытался оспорить решение в суде, но пока безуспешно. Он подчеркивает, что действовал строго в рамках закона: приобрел недвижимость официально, получил разрешения, вложился в проект. Однако теперь он оказался перед угрозой потери и денег, и бизнеса.

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