Reuters: Россия изложила США требования для переговоров по Украине 13.03.2025, 9:08

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Они похожи на условия, ранее представленные США.

Россия представила США список требований для заключения соглашения по прекращению войны против Украины и перезагрузки отношений с Вашингтоном, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным источников издания, российские и американские чиновники обсуждали эти условия в ходе личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель.

При этом источники назвали условия Кремля «широкими и похожими на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО», пишет Reuters.

Ранее эти условия включали отказ Украины от членства в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск на территории Украины и международное признание заявления президента Владимира Путина о том, что Крым и четыре украинские области принадлежат России.

Президент США Дональд Трамп сейчас ждет от Путина ответа на вопрос, согласится ли он на 30-дневное перемирие, которое, как заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, он примет в качестве первого шага к мирным переговорам.

Приверженность Путина потенциальному соглашению о прекращении огня пока неясна, и детали еще предстоит уточнить. При этом некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин воспользуется перемирием, чтобы усилить, по их мнению, попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

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