закрыть
13 марта 2025, четверг, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском строят детсад в стиле конструктора LEGO

  • 13.03.2025, 9:20
Под Минском строят детсад в стиле конструктора LEGO

Его планируется открыть до конца года.

В жилом квартале «Новая Боровая» под Минском начали возводить детский сад «Кубики». Его фасады, интерьеры и вся прилегающая территория будут отсылать к игрушечной вселенной, словно сделаны из разноцветного конструктора, пишет «Беларусь и мир».

Застройщик «А-100 Девелопмент» построит, оформит и укомплектует сад за свой счет, после чего безвозмездно передаст его на баланс государства. Учреждение примет 240 детей разного возраста. Его планируется открыть до конца года.

Ощущение здания-конструктора создадут крупные прямоугольники, на которые белыми линиями разделен фасад. Внутри них — стилизованные цветные детали разной длины. Входы также выполнят в виде игрушечных элементов.

В здании продуманы светлые интерьеры с большими окнами, а для контраста архитекторы используют яркие цвета. Общественные пространства будут перетекать из одного в другое благодаря остекленным дверям и витражам.

В садике будет много познавательной графики с персонажами леса, тропиков, пустыни и океана, выполненных в виде ярких кубиков конструктора. Ребята смогут встретить уснувшего мишку, тукана на ветке и крокодила с птичкой на носу.

Прилегающую территорию благоустроят так, что она станет еще одной отсылкой к деталям конструктора. Предусмотрены детская площадка, игровой комплекс, огородик с зоной дорожных знаков, спортивная зона с резиновым покрытием.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип