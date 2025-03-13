Под Минском строят детсад в стиле конструктора LEGO 13.03.2025, 9:20

Его планируется открыть до конца года.

В жилом квартале «Новая Боровая» под Минском начали возводить детский сад «Кубики». Его фасады, интерьеры и вся прилегающая территория будут отсылать к игрушечной вселенной, словно сделаны из разноцветного конструктора, пишет «Беларусь и мир».

Застройщик «А-100 Девелопмент» построит, оформит и укомплектует сад за свой счет, после чего безвозмездно передаст его на баланс государства. Учреждение примет 240 детей разного возраста. Его планируется открыть до конца года.

Ощущение здания-конструктора создадут крупные прямоугольники, на которые белыми линиями разделен фасад. Внутри них — стилизованные цветные детали разной длины. Входы также выполнят в виде игрушечных элементов.

В здании продуманы светлые интерьеры с большими окнами, а для контраста архитекторы используют яркие цвета. Общественные пространства будут перетекать из одного в другое благодаря остекленным дверям и витражам.

В садике будет много познавательной графики с персонажами леса, тропиков, пустыни и океана, выполненных в виде ярких кубиков конструктора. Ребята смогут встретить уснувшего мишку, тукана на ветке и крокодила с птичкой на носу.

Прилегающую территорию благоустроят так, что она станет еще одной отсылкой к деталям конструктора. Предусмотрены детская площадка, игровой комплекс, огородик с зоной дорожных знаков, спортивная зона с резиновым покрытием.

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