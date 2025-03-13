Лукашенко наступили на больную мозоль
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 13.03.2025, 9:24
Самое время вспомнить мем «Вот тут обидно стало».
— Европа на переговорах о мире в Украине может быть представлена в формате «принеси-подай», — заявил в комментарии белорусской пропаганде Михаил Онуфриенко, уроженец Украины, переметнувшийся на сторону россиян и позиционирующий себя в качестве «военно-политического обозревателя».
Чтобы оценить уровень «эксперта», предлагаем еще одну цитату:
«Фактически происходит огораживание Евросоюза занавесом от всего остального мира. Там живут люди, которые в своих евро получают большие зарплаты, но только потому, что стоимость всего — от энергоносителей до туалетной бумаги — тоже большая.
Туристам туда ездить тяжело, потому что там очень высокие цены относительно всего остального мира. Причем при современных системах связи уже, вроде как, и не надо ездить — можно посмотреть на Лувр в интернете. А тратить баснословные деньги, чтобы приехать туда, где чашка кофе будет стоить 10 евро... Простите».
Сложно сказать, как давно «эксперт» бывал в странах ЕС, чтобы делать такие оригинальные выводы о состоянии европейского туризма. Но мы вернемся к первой фразе, которой комментатор вольно или невольно наступил на больную мозоль беларуского правителя.
По мнению «эксперта», формат «принеси-подай» для европейских стран «может быть жестом доброй воли Трампа, чтобы не унижать глав Германии или Франции»:
— Мол, посидите здесь, можете сделать громкие заявления, что-то сказать. Решать они все равно ничего не будут. Уже сейчас по факту мы видим, что происходит.
Мы ведь помним, с какой помпой и пафосом пропаганда выдала целый фильм, посвященный десятилетию саммита нормандской четверки в Минске и «исторической роли» беларуского правителя в той истории.
Вся соль в том, что в действительности в 2015-м роль Лукашенко как раз и свелась к формату «принеси-подай». Он и сам признавал, что его осведомленность о переговорах в тот вечер сводилась к количеству ведер выпитого кофе.
Спустя десять лет, судя по всему, ему мало светит не то, что приставной стульчик у стола переговорщиков, но и даже банальная роль «принеси-подай».
Да, всякое может быть, учитывая то, как Дональд Трамп изменил наше общее представление о мире. Но пока что именно Лукашенко, а не Европе при словах об незавидной роли стоит вспомнить известный мем «Вот тут обидно стало».
Артем Синицын, «Салідарнасць»