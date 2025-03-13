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Лукашенко наступили на больную мозоль

  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 13.03.2025, 9:24
Лукашенко наступили на больную мозоль

Самое время вспомнить мем «Вот тут обидно стало».

— Европа на переговорах о мире в Украине может быть представлена в формате «принеси-подай», — заявил в комментарии белорусской пропаганде Михаил Онуфриенко, уроженец Украины, переметнувшийся на сторону россиян и позиционирующий себя в качестве «военно-политического обозревателя».

Чтобы оценить уровень «эксперта», предлагаем еще одну цитату:

«Фактически происходит огораживание Евросоюза занавесом от всего остального мира. Там живут люди, которые в своих евро получают большие зарплаты, но только потому, что стоимость всего — от энергоносителей до туалетной бумаги — тоже большая.

Туристам туда ездить тяжело, потому что там очень высокие цены относительно всего остального мира. Причем при современных системах связи уже, вроде как, и не надо ездить — можно посмотреть на Лувр в интернете. А тратить баснословные деньги, чтобы приехать туда, где чашка кофе будет стоить 10 евро... Простите».

Сложно сказать, как давно «эксперт» бывал в странах ЕС, чтобы делать такие оригинальные выводы о состоянии европейского туризма. Но мы вернемся к первой фразе, которой комментатор вольно или невольно наступил на больную мозоль беларуского правителя.

По мнению «эксперта», формат «принеси-подай» для европейских стран «может быть жестом доброй воли Трампа, чтобы не унижать глав Германии или Франции»:

— Мол, посидите здесь, можете сделать громкие заявления, что-то сказать. Решать они все равно ничего не будут. Уже сейчас по факту мы видим, что происходит.

Мы ведь помним, с какой помпой и пафосом пропаганда выдала целый фильм, посвященный десятилетию саммита нормандской четверки в Минске и «исторической роли» беларуского правителя в той истории.

Вся соль в том, что в действительности в 2015-м роль Лукашенко как раз и свелась к формату «принеси-подай». Он и сам признавал, что его осведомленность о переговорах в тот вечер сводилась к количеству ведер выпитого кофе.

Спустя десять лет, судя по всему, ему мало светит не то, что приставной стульчик у стола переговорщиков, но и даже банальная роль «принеси-подай».

Да, всякое может быть, учитывая то, как Дональд Трамп изменил наше общее представление о мире. Но пока что именно Лукашенко, а не Европе при словах об незавидной роли стоит вспомнить известный мем «Вот тут обидно стало».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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