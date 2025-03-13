Forbes: Один «Рубикон» Путина не спасет 3 13.03.2025, 9:35

6,138

Российская армия теряет свои достижения на Донбассе.

Армия Путина уже давно застопорила свои наступательные бои на Донбассе, а на некоторых участках фронта ВСУ перешли в контратаки, сообщает Forbes.

На днях на границе Донецкой и Луганской областей армия Путина в лице 3-го армейского корпуса решила атаковать позиции 30-й, 54-й и 81-й бригад к востоку от Северска.

С помощью мин, беспилотников и артиллерии украинцы быстро расправились с длинной штурмовой колонной. В тот день с российских позиций ушло не менее 41 машины - вернулось всего 18, многие из них были повреждены. По данным Луганской оперативно-тактической группы, которая курирует украинские бригады в этом районе, 159 россиян были убиты или ранены. Наступление армии Путина в районе Часова Яра, Торецка и Покровска, которое длится уже год, потеряло свой импульс.

Украинцы контратакуют во всех трех секторах, отнимая территориальные завоевания, которые стоили России десятков тысяч солдат и тысяч машин. Не исключено, что это произошло на фоне того, что Путин решил всеми силами вернуть назад Курщину.

Туда были переброшены дополнительные войска и элитные подразделения беспилотных систем «Рубикон». Баланс сил на Востоке Украины может снова измениться.

Победив в Курске, «Рубикон» может свободно передислоцироваться, возможно, на Восток. Но россияне пытаются продвигаться по нескольким направлениям в регионе, а «Рубикон» не может охватить все из них. Для восстановления российского импульса в Украине потребуется больше, чем одна элитная группа беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com