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Forbes: Один «Рубикон» Путина не спасет

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  • 13.03.2025, 9:35
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Forbes: Один «Рубикон» Путина не спасет

Российская армия теряет свои достижения на Донбассе.

Армия Путина уже давно застопорила свои наступательные бои на Донбассе, а на некоторых участках фронта ВСУ перешли в контратаки, сообщает Forbes.

На днях на границе Донецкой и Луганской областей армия Путина в лице 3-го армейского корпуса решила атаковать позиции 30-й, 54-й и 81-й бригад к востоку от Северска.

С помощью мин, беспилотников и артиллерии украинцы быстро расправились с длинной штурмовой колонной. В тот день с российских позиций ушло не менее 41 машины - вернулось всего 18, многие из них были повреждены. По данным Луганской оперативно-тактической группы, которая курирует украинские бригады в этом районе, 159 россиян были убиты или ранены. Наступление армии Путина в районе Часова Яра, Торецка и Покровска, которое длится уже год, потеряло свой импульс.

Украинцы контратакуют во всех трех секторах, отнимая территориальные завоевания, которые стоили России десятков тысяч солдат и тысяч машин. Не исключено, что это произошло на фоне того, что Путин решил всеми силами вернуть назад Курщину.

Туда были переброшены дополнительные войска и элитные подразделения беспилотных систем «Рубикон». Баланс сил на Востоке Украины может снова измениться.

Победив в Курске, «Рубикон» может свободно передислоцироваться, возможно, на Восток. Но россияне пытаются продвигаться по нескольким направлениям в регионе, а «Рубикон» не может охватить все из них. Для восстановления российского импульса в Украине потребуется больше, чем одна элитная группа беспилотников.

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