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Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

  • 13.03.2025, 10:14
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Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше
Анджей Дуда
Фото: PAP

Россия не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь.

Президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора против будущей российской агрессии.

В интервью Financial Times Дуда заявил, что недавно обсуждал это предложение с Китом Келлогом, специальным посланником США по Украине.

«Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть сдвинута на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», - сказал он.

Как отмечает FT, ранее коммунистический режим Польши размещал у себя советские ядерные боеголовки во время холодной войны. В то же время хранение такого оружия вблизи российских границ - на этот раз под контролем США - будет рассматриваться Кремлем как серьезная угроза.

Дуда сказал, что президент США Дональд Трамп должен сам решать, где размещать ядерное оружие США, но напомнил о том, что Россия переместила тактическое ядерное оружие в Беларусь.

«Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь», - сказал Дуда. «Они ни у кого не спрашивали разрешения».

Дуда также повторил слова польского премьер-министра Дональда Туска о том, что страна могла бы в качестве альтернативы получить лучшую защиту от идеи президента Эммануэля Макрона распространить «ядерный зонтик» Франции на европейских союзников.

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