Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине 2 13.03.2025, 10:19

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Германский концерн может предложить более 2000 наименований техники и оружия.

Германский концерн Rheinmetall готов вооружить возможную миротворческую миссию в Украине.

Об этом в комментарии DW заявил глава компании Армин Паппергер.

«Пока речь идет о теоретических возможностях. Конкретные разговоры пока не ведутся», - сказал он.

По его словам, Rheinmetall может предложить «более 2000 наименований», но конкретные цифры возможных поставок не назвал.

В качестве примера Паппергер назвал поставки немецкой танковой бригады в Литве, развертывание которой должно завершиться к 2027 году. Речь может идти «прежде всего о танках и бронированных автомобилях».

Он также упомянул производимые компанией средства РЭБ и разведывательные дроны, которые могут понадобиться для контроля, «когда будет проведена линия разграничения».

В связи с этим он назвал и разведывательные спутники, в которые Rheinmetall «сейчас инвестирует».

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