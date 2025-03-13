Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине

Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине2
- 13.03.2025, 10:19
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Германский концерн может предложить более 2000 наименований техники и оружия.
Германский концерн Rheinmetall готов вооружить возможную миротворческую миссию в Украине.
Об этом в комментарии DW заявил глава компании Армин Паппергер.
«Пока речь идет о теоретических возможностях. Конкретные разговоры пока не ведутся», - сказал он.
По его словам, Rheinmetall может предложить «более 2000 наименований», но конкретные цифры возможных поставок не назвал.
В качестве примера Паппергер назвал поставки немецкой танковой бригады в Литве, развертывание которой должно завершиться к 2027 году. Речь может идти «прежде всего о танках и бронированных автомобилях».
Он также упомянул производимые компанией средства РЭБ и разведывательные дроны, которые могут понадобиться для контроля, «когда будет проведена линия разграничения».
В связи с этим он назвал и разведывательные спутники, в которые Rheinmetall «сейчас инвестирует».