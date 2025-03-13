«Если в Польше женщина рожает без мужа, это удивляет» 4 13.03.2025, 10:30

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иллюстративное фото

Гинеколог уехала из Беларуси после протестов, а теперь к ней стоят очереди.

Анна Каско из Лиды была известным гинекологом. В августе 2020 года, когда страна ужаснулась уровню насилия со стороны силовиков, она написала в Instagram, чтобы к ней на прием не записывались жены, дети, сестры, мамы сотрудников, которые избивают людей. Адресаты этого поста «наделали скрины». Так против Анны начало собираться дело, из-за которого она вынуждена была уволиться и покинуть Беларусь. В Польше, куда перебралась семья, Анна вернулась в медицину, и теперь уже в Варшаве попасть к ней на прием всегда много желающих. Свою историю она рассказала YouТube-каналу Оксаны Дорохович, пишет MOST.

Анна не скрывает, что ее семья принимала участие в протестах. Правда, ездить на них предпочитали в Минск: в Лиде силовики сразу бы их узнали.

Спустя какое-то время к семье пришли с обыском. Тогда Анна стала готовиться к отъезду: изучала, как нострифицировать диплом в Польше, и готовила документы для эмиграции. Но все же, пока оставалась возможность, продолжала работать. Однажды ее предупредили, что нужно уволиться с работы и уехать. Сначала семья поехала в Минск, чтобы просто не появляться дома. А там купили билеты на ближайший самолет, и Анна с младшим сыном, который тогда учился в первом классе, уехали из Беларуси. Позже к ним переехала старшая дочь, а затем и муж.

Готовилась по 10-14 часов, а с первого раза не сдала

Решив первые вопросы в Польше, Анна стала готовиться к нострификационному экзамену. Несколько месяцев училась по 10-14 часов в сутки, но с первого раза не сдала. Получилось со второй попытки, экзамен женщина сдавала в Белостоке. А затем Анна подтвердила квалификацию: помогло то, что в последние месяцы перед отъездом из Беларуси она апостилировала все документы.

Сейчас Анна работает в двух частных клиниках и в государственном роддоме. Но планирует оставить только работу в частных центрах. Сейчас запись к ней настолько плотная, что иногда приходится поломать голову, как составить график, чтобы все успеть.

Анна и в Польше активно ведет Instagram. Например, рассказывает пациенткам о профилактике, необходимости сдать анализы на цитологию и вирус папилломы человека. Это приносит плоды: многие приходят на прием с подобным запросом.

«Вдвоем сделали — вдвоем и рожают»

Сравнивая гинекологию в Польше и Беларуси, Анна отмечает, что в Беларуси записаться на бесплатный прием проще. В Польше же приема по государственной страховке NFZ приходится ждать долго, да и профилактика развита слабо. Зато сложная гинекологическая помощь, в том числе онкологическая, оказывается оперативнее, и выбор доступных препаратов шире.

В Польше приняты партнерские роды. Если женщина рожает без мужа, это вызывает удивление.

— Они [родители ребенка] вдвоем сделали — они вдвоем рожают, — объясняет Анна эту логику.

Она отмечает, что мужчины в Польше чаще задают доктору вопросы, чем в Беларуси, и более включены в тему. Например, могут назвать первый день последнего цикла жены или предполагаемую дату родов.

Важное отличие родов и в том, что в Польше присутствие доктора на нормальных физиологических родах необязательно. Врача вызывают при необходимости принять решение, например, об обезболивании или стимуляции. Эмигранткам такой подход обычно непонятен. Но если пациентка оплачивает роды самостоятельно, то может за отдельную плату выбрать конкретного врача.

Стоимость родов в платном роддоме может составлять, по словам Анны, в зависимости от пакета от 11 600 злотых (более 9500 рублей) за естественные роды до около 16 600 злотых (почти 13 700 рублей) — за кесарево сечение. Индивидуальный выбор врача обходится еще в 3500 злотых (почти 2900 рублей). Более полные пакеты еще дороже.

Пациент оплачивает услугу роддому, но врач зарабатывает, как правило, 40-60% суммы.

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