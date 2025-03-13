Путин кочевряжится 4 Александр Хоц

13.03.2025, 10:33

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Фото: EPA

Подготовка к миру выдает понимание Кремлем грозящей катастрофы.

В русском языке есть слово «кочевряжиться». Именно эту тактику и выберет Путин в долгих препирательствах с Трампом в попытке выторговать побольше преимуществ в этой «сделке».

Трамп поставил весь свой «торг» (репутацию будущего лауреата Нобелевской премии мира) в зависимость от согласия путина и тот максимально этим воспользуется, не отказываясь от мира формально.

Но будет сказано, что «России нужен прочный мир, а не перемирие» и что мир «невозможен без устранения первопричин конфликта». Путин снова потребует «нейтрального статуса» Украины, отдать ему Херсон (в соответствии с «российской конституцией») и т.д.

В конечном счете он даст себя уломать, потому что (я надеюсь) его банда понимает, что путиномика находится в критическом состоянии. Но Путин будет торговаться до последнего. А Трамп, подвешенный на крючке своей «великой сделки», будет вынужден продолжать препирательства, не способный топнуть ногой и параллельно давя на Украину ради новых уступок.

Судя по тому, что на май и лето Путин планирует грандиозное «победное» шоу на Поклонной горе и расширение музея «победы», подготовка к миру выдает понимание грозящей катастрофы. Россия оказалась неспособной вернуть Украину в зону своего влияния и, таким образом, навсегда лишилась имперского статуса. Ей остается догнивать в роли «региональной державы» с ржавыми ядерными железками и уничтоженной армией.

К сожалению, это будет «похабный мир», - не по вине героической Украины, а по вине коллективного Запада, который «слил» все свои обязательства по Будапештскому меморандуму. И затем, имея все возможности для нанесения России поражения в войне, не захотел этого делать. «Бесконечная война», в которой Украина «не может победить» - целиком на совести США и Европы. Все эти «жертвы», о которых плачет Трамп, - прямой результат отказа придушить зависимую от Запада «путиномику».

Трусливый Запад мог привести только к «похабному миру», который будет, разумеется, временным (как когда-то советская оккупация Восточной Европы). Этот мир не решит никаких проблем с империей зла, а холодная война станет новой фазой глобальной драки двух систем.

Обнадеживает только одно - несмотря на все фальшивые «перезагрузки» и «разрядки», потенциал коллективного Запада таков, что даже «могучий» совок отбросил коньки, проиграв по всем позициям. А для гораздо более слабой России не существует другого сценария кроме продолжения распада.

Мир (даже похабный) будет ступенькой к этому поражению. Он позволит Украине окончательно стать частью Запада и встроиться в структуры НАТО. Имперский проект окончательно рухнул, потому что делал ставку на войну за территории, вытирая ноги о людей. Эта людоедская политика 19 века не могла не провалиться в новую эпоху, где ценностью и фактором развития являются не «земли», а человеческий капитал.

Традиционная российская «культура насилия», на которой держится единство территории и миф о «великой России» - не имела шансов выжить в 21 веке. С уходом Украины России остается догнивать с захваченными землями в зубах, - но проглотить и переварить их она уже не сможет.

Гарантированно сдохнет от несварения, как когда-то сдохла «великая империя», не способная переварить (адаптировать к собственным традициям) Польшу и Финляндию, а затем страны Балтии и прочие «республики».

Имперские ошметки в виде фиктивной российской «федерации» до сих пор находятся в стадии полураспада. И героическое сопротивление Украины только ускорит этот процесс. Сила - в людях, а не в территориях, так что никакие территориальные захваты не спасут «цивилизацию», в которой люди отказались от субъектности и согласились стать расходным материалом для государства.

У системы, построенной на добровольном или принудительном рабстве, нет исторических перспектив.

Александр Хоц, «Телеграм»

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