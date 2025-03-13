В Харьковской области россияне группами сдаются в плен 1 13.03.2025, 10:46

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Боец «Хартии» объяснил, что происходит.

В целом к северу от Харькова на участке ответственности 13 бригады «Хартия» стало условно спокойнее, по крайней мере для украинских бойцов. Об этом рассказал представитель бригады Владимир Дегтярев в эфире «Киев24».

«Это обусловлено с одной стороны погодными условиями, тает снег, идут дожди, становится сложнее передвигаться колесной техникой, в частности движение гусеничной техники очень сильно ограничено, ведь оно контролируется как врагом, так и нами», - подчеркнул он.

Спикер добавил, что с другой стороны на такую ситуацию влияет морально-психологическое состояние противника, которое сильно ухудшилось.

«Только за последнюю неделю несколько групп военнослужащих РФ сдались в плен, практически без единого выстрела с нашей стороны, если не учитывать постоянное давление дронами, сбросами, артиллерией и разрушение всей их логистики. Мы видим, что они (оккупанты - ред.) готовы сдаваться, причем не только рядовой состав, но и сержанты и даже один офицер», - отметил Дегтярев.

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