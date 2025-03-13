закрыть
13 марта 2025, четверг, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Харьковской области россияне группами сдаются в плен

1
  • 13.03.2025, 10:46
  • 5,248
В Харьковской области россияне группами сдаются в плен

Боец «Хартии» объяснил, что происходит.

В целом к северу от Харькова на участке ответственности 13 бригады «Хартия» стало условно спокойнее, по крайней мере для украинских бойцов. Об этом рассказал представитель бригады Владимир Дегтярев в эфире «Киев24».

«Это обусловлено с одной стороны погодными условиями, тает снег, идут дожди, становится сложнее передвигаться колесной техникой, в частности движение гусеничной техники очень сильно ограничено, ведь оно контролируется как врагом, так и нами», - подчеркнул он.

Спикер добавил, что с другой стороны на такую ситуацию влияет морально-психологическое состояние противника, которое сильно ухудшилось.

«Только за последнюю неделю несколько групп военнослужащих РФ сдались в плен, практически без единого выстрела с нашей стороны, если не учитывать постоянное давление дронами, сбросами, артиллерией и разрушение всей их логистики. Мы видим, что они (оккупанты - ред.) готовы сдаваться, причем не только рядовой состав, но и сержанты и даже один офицер», - отметил Дегтярев.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип