«Проверяют серьезно, можно даже сказать, жестко «трясут» багаж пассажиров» 3 13.03.2025, 10:59

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Что происходит на литовско-белорусской границе.

Очередные новости с границы взбудоражили путешественников, пишет сервис по продаже билетов на автобусы и маршрутки «Атлас». Поступают сообщения о том, что Литва усилила контроль для въезжающих из Беларуси. В центре внимания – запрещенные ко ввозу товары. Среди них есть и продукты питания: мясная и молочная продукция, яйца, орехи и сладости, которые раньше были популярным сувениром.

«Да, проверяют серьезно, можно даже сказать, жестко „трясут“ багаж пассажиров», — рассказывают «Атласу» водители международных автобусов компаний-партнеров.

При этом усиленные проверки пока на время прохождения границы не повлияли, опозданий не фиксируется. По данным «Атласа», белорусско-литовскую границу автобус «в среднем проходит за 2−3 часа».

«Дело в том, что большинство пассажиров опытные. Знают, что лучше всего ничего с собой не брать. Поэтому, несмотря на жесткие проверки, все происходит достаточно быстро», — подтвердили водители, но отмечают, что «если хотя бы у одного из пассажиров найдут „запрещенку“, на границе задержатся все», а нарушителя еще и оштрафуют.

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