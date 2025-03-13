Поставки товаров из Китая в Россию резко сократились 1 13.03.2025, 11:04

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Это затронуло все важные сегменты.

Российские импортеры резко сократили закупку товаров в Китае в первые месяцы 2025 года, сообщили «Коммерсанту» участники рынка.

Это затронуло как массовые сегменты — одежду и бытовую технику, так и сложное промышленное оборудование. В результате уменьшились сроки и стоимость перевозки контейнеров из КНР в Россию.

В частности, сроки упали с двух месяцев летом прошлого года до трех недель, отмечает директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша. В свою очередь тарифы на автомобильные и прямые железнодорожные перевозки из Китая в Россию снизились на 30%, а на морские доставки до портов Дальнего Востока — на 20%, говорит директор по логистике ModernWay Олег Полуэктов.

«Грузов нет», — констатирует президент таможенного брокера КВТ Юлия Шленская. По ее словам, в марте поток товаров из Китая обычно растет, но в этом году продолжается снижение.

«И это странно в свете того, что и доллар держится довольно низко (что по идее должно подталкивать импортеров к закупке), и китайские производства уже практически полностью вышли на рабочий режим», — говорит Шленская.

По данным Суховерши, импорт фешен-сегмента в первые месяцы 2025-го упал на 30–35% по сравнению с прошлым годом. «Зимние коллекции не распродали из-за теплой зимы, закупать новую ретейлерам сложно из-за высоких ставок по кредитам (а закупки зачастую осуществляются на кредитные деньги)», — пояснил Суховерша.

Также сильный спад идет по категориям «электроника и бытовая техника» и «оборудование и машины», говорит учредитель VIG Trans Игорь Ребельский.

Многие российские предприятия приостановили закупку промышленного оборудования в Китае, подтвердил основатель «ТЭК Оператор» Михаил Звягинцев.

«Бюджет на их закупку вроде бы сформирован, но сейчас на принятие решений о поставках накладываются многие внешнеполитические факторы, и поставки притормозились», — пояснил он.

Кроме того, по его словам, товаропоток снизился из-за того, что в Россию практически перестали поставлять китайские автомобили. В 2023–2024 годах их доля в контейнерных перевозках достигала 30%, но на текущий момент все российские склады переполнены машинами из КНР, отметил Звягинцев.

Как долго продлится эта ситуация, участники рынка затруднились предположить. Предпосылок для кардинального изменения тренда до конца весны не просматривается, хотя в мае возможно увеличение импорта, говорит Суховерша. Пока же все заняли выжидательную позицию на фоне падения курса доллара, возможного снижения ключевой ставки Центробанка и ослабления санкций против России.

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