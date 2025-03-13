Транспорт будущего: Nissan испытала новое беспилотное такси 13.03.2025, 11:10

Тесты проходили в реальных дорожных условиях.

Компания Nissan сделала значительный шаг в развитии автономного транспорта, проведя успешные испытания своей технологии беспилотного вождения в районе Минато Мирай в Иокогаме, пишет NV.

В рамках тестов минивэн Nissan Serena, оснащенный 14 камерами, девятью радарами и шестью датчиками LiDar, двигался по оживленным улицам без водителя за рулем. Этот эксперимент стал важной частью стратегии компании по созданию автономного мобильного сервиса, направленного на решение проблем транспортной системы Японии, таких как нехватка водителей.

Испытания проходили в реальных дорожных условиях, где транспортное средство передвигалось со скоростью, не превышающей 40 километров в час, распознавая пешеходов, другие автомобили и дорожные знаки. Инженеры Nissan заранее протестировали автомобиль в различных сценариях, включая экстренные остановки. Несмотря на высокий уровень автономности, контроль за транспортным средством осуществлялся удаленно, а на переднем пассажирском сиденье находился человек, готовый вмешаться при необходимости.

Технология Nissan создавалась в сотрудничестве с научными центрами Японии и Кремниевой долины, а также в рамках британского проекта evolvAD. Испытания в Иокогаме подтвердили эффективность используемых решений, однако на фоне конкуренции с такими компаниями, как Waymo от Google, японский автопроизводитель продолжает наращивать усилия для достижения полной автономности. В США автономные автомобили Waymo уже работают на четвертом уровне автономности, не требуя вмешательства человека, и готовятся к выходу на японский рынок в партнерстве с таксомоторной компанией Nihon Kotsu.

Несмотря на усиливающуюся конкуренцию, инженер Nissan Такеши Кимура уверен, что глубокие знания компании в области автомобилестроения позволят интегрировать беспилотные технологии наиболее органично. В ближайшие годы Nissan планирует развернуть тестирование 20 автомобилей в рамках своей автономной мобильной службы с целью запуска коммерческого сервиса в 2027 году. Компания намерена достичь четвертого уровня автономности к 2029−2030 годам, несмотря на текущие законодательные ограничения в Японии.

Эксперты отмечают, что успешная реализация проекта может изменить транспортную систему страны, сделав передвижение более безопасным и удобным. Испытания в Иокогаме стали важным этапом на пути к созданию беспилотных автомобилей будущего, которые смогут передвигаться без участия человека в любых условиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com