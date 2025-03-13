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Россияне казнили группу безоружных украинских военнопленных

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  • 13.03.2025, 11:17
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Россияне казнили группу безоружных украинских военнопленных

В ней было по меньшей мере пять человек.

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных. В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«На обнародованном видео видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных. Мы еще раз видим циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ», - отметил он.

По словам омбудсмена, он направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.

«Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность», - добавил он.

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