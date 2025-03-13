Мобильные операторы Беларуси анонсировали изменения 1 13.03.2025, 11:24

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Есть предупреждение для клиентов — важно сделать одно действие, чтобы не остаться без связи.

У мобильных операторов — очередные изменения для клиентов. К примеру, компания МТС ввела дополнительные пакеты интернета для поездок в Россию. А оператор life:) введет возможность посуточно вносить оплату для клиентов некоторых тарифных планов, пишет «Зеркало».

У мобильного оператора МТС появилась возможность приобрести дополнительный пакет интернета для поездок в Россию. Так, 10 Гб трафика на неограниченной скорости стоит 35 рублей, а 5 Гб — 25 рублей. «При этом активировать каждую из услуг можно неограниченное количество раз», — уточняет компания.

Ранее с 1 марта мобильные операторы А1, МТС и life:) изменили условия роуминга в России. Новшество предусмотрено договоренностями Минска и Москвы. Обновления коснулись тарифов с интернет-трафиком, входящими и исходящими звонками для белорусских абонентов, которые находятся на территории РФ.

МТС также предлагает новым клиентам скидку на абонплату до 50% на 90 дней на тарифном плане «#Безлимитище» и линейке «#Супер».

Компания life:) с 25 марта разрешит посуточно вносить оплату для клиентов, которые пользуются тарифными планами «Льготный», «Умные вещи», «Стоо» и «Все включено». «Сейчас этой возможностью пользуются абоненты на других тарифных планах — „Бесконечный“, „Бесконечный Pro Max“, „Безлимит Ультра“, „Старт“ и другие», — уточняет мобильный оператор.

Также life:) объявил, что с 31 марта завершит акцию для абонентов тарифного плана «Все включено», они будут платить полную стоимость — 30,9 рублей в месяц. «Рекомендуем пополнить счет на достаточную сумму, чтобы продолжать оставаться на связи», — советует компания.

Ранее с 27 февраля life:) повысил тарифы на некоторые услуги. К примеру, абонентская плата на тарифе «Бесконечный» теперь составляет 18,9 рубля в месяц, «Бесконечный+» — 25,9 рубля, «Бесконечный Pro» — 30,9 рубля, «Бесконечный Pro Max» — 32,9 рубля.

Компания А1 с 17 марта внесет корректировки по вызовам технических работников к абонентам. Так, будет считаться дополнительной услугой с оплатой повторный выезд специалиста к клиенту после первичной настройки и подключения оборудования для фиксированной связи, если оно не работает по причинам, которые не зависят от этой фирмы. Об этом сообщили в контакт-центре компании.

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