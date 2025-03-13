закрыть
13 марта 2025, четверг, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мобильные операторы Беларуси анонсировали изменения

1
  • 13.03.2025, 11:24
  • 2,248
Мобильные операторы Беларуси анонсировали изменения

Есть предупреждение для клиентов — важно сделать одно действие, чтобы не остаться без связи.

У мобильных операторов — очередные изменения для клиентов. К примеру, компания МТС ввела дополнительные пакеты интернета для поездок в Россию. А оператор life:) введет возможность посуточно вносить оплату для клиентов некоторых тарифных планов, пишет «Зеркало».

У мобильного оператора МТС появилась возможность приобрести дополнительный пакет интернета для поездок в Россию. Так, 10 Гб трафика на неограниченной скорости стоит 35 рублей, а 5 Гб — 25 рублей. «При этом активировать каждую из услуг можно неограниченное количество раз», — уточняет компания.

Ранее с 1 марта мобильные операторы А1, МТС и life:) изменили условия роуминга в России. Новшество предусмотрено договоренностями Минска и Москвы. Обновления коснулись тарифов с интернет-трафиком, входящими и исходящими звонками для белорусских абонентов, которые находятся на территории РФ.

МТС также предлагает новым клиентам скидку на абонплату до 50% на 90 дней на тарифном плане «#Безлимитище» и линейке «#Супер».

Компания life:) с 25 марта разрешит посуточно вносить оплату для клиентов, которые пользуются тарифными планами «Льготный», «Умные вещи», «Стоо» и «Все включено». «Сейчас этой возможностью пользуются абоненты на других тарифных планах — „Бесконечный“, „Бесконечный Pro Max“, „Безлимит Ультра“, „Старт“ и другие», — уточняет мобильный оператор.

Также life:) объявил, что с 31 марта завершит акцию для абонентов тарифного плана «Все включено», они будут платить полную стоимость — 30,9 рублей в месяц. «Рекомендуем пополнить счет на достаточную сумму, чтобы продолжать оставаться на связи», — советует компания.

Ранее с 27 февраля life:) повысил тарифы на некоторые услуги. К примеру, абонентская плата на тарифе «Бесконечный» теперь составляет 18,9 рубля в месяц, «Бесконечный+» — 25,9 рубля, «Бесконечный Pro» — 30,9 рубля, «Бесконечный Pro Max» — 32,9 рубля.

Компания А1 с 17 марта внесет корректировки по вызовам технических работников к абонентам. Так, будет считаться дополнительной услугой с оплатой повторный выезд специалиста к клиенту после первичной настройки и подключения оборудования для фиксированной связи, если оно не работает по причинам, которые не зависят от этой фирмы. Об этом сообщили в контакт-центре компании.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип