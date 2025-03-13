В Украине разработали новый метод борьбы с российскими «Шахедами» 13.03.2025, 11:37

Точные характеристики комплекса и его перехватчиков пока не раскрываются.

Украинская компания Aerobavovna разрабатывает новый комплекс для борьбы с российскими дронами-камикадзе «Шахед», используя аэростаты в качестве носителей FPV-перехватчиков самолетного типа. Об этом сообщило издание Frontliner.

Принцип работы системы заключается в следующем. Аэростат оснащается тепловизионной камерой, которая выполняет функции обнаружения вражеских беспилотников. После выявления угрозы дрон-перехватчик сбрасывается с крепления на аэростате и далее наводится на цель оператором.

Точные характеристики комплекса и его перехватчиков пока не раскрываются. Однако известно, что аэростат способен подниматься на высоту до 800 метров, нести полезную нагрузку до 10 кг и функционировать в любых погодных условиях.

Также аэростаты активно используются подразделениями Сил обороны Украины в качестве воздушных ретрансляторов связи, что позволяет обеспечивать более стабильную координацию военных действий по сравнению с наземными средствами. Кроме этого, они могут выполнять задачи наблюдения, радиоэлектронной борьбы и перехвата беспилотников.

«Мы уже два года работаем над тем, чтобы аэростаты летали при любых погодных условиях. Сейчас тестируем их в сложных ситуациях», – рассказал один из разработчиков.

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