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Два белоруса заработали более $2,6 млн на покерном турнире

  • 13.03.2025, 11:41
Два белоруса заработали более $2,6 млн на покерном турнире

Игры прошли в в Южной Корее.

Два белорусских игрока заработали более $2,6 млн призовых на турнирах серии Triton Poker Super High Roller по покеру в Южной Корее. Об этом пишет портал triton-series.com.

Алексей Бойко стал финалистом турнира с общим призовым фондом в $28,5 млн и взносом в $100 тыс. Он занял шестое место и получил $1,288 млн — это его самый крупный выигрыш в карьере. Победил в турнире китаец Хуан Вэньцзе, который забрал $5,555 млн.

В другом турнире по безлимитному холдему с взносом в $125 тыс. Никита Бодяковский, самый титулованный покерист Беларуси, стал третьим и заработал $1,348 млн. Победителем этого события стал Пуннат Пунсри из Таиланда с призом почти $2,6 млн.

На днях также стало известно, что Никита Бодяковский занял второе место на турнире Mystery Bounty в рамках Triton Super High Roller Series и выиграл более $1 млн.

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