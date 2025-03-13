Украинские беспилотники поразили промышленные предприятия в пяти областях РФ 13.03.2025, 11:44

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Архивное фото Telegraf

Атака продолжалась около 11 часов.

Украина атаковала беспилотниками семь регионов России, в результате чего были повреждены промышленные предприятия в Калужской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Ростовской областях, пишет The Moscow Times.

По данным Минобороны, атака началась в 20:00 12 марта и продолжалась около 11 часов. Ведомство отчиталось о «перехвате и уничтожении» 77 дронов.

В Калужской области сбили 25 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, один из них упал на «промышленное предприятие в Дзержинском районе». Возник пожар. Был легко ранен сотрудник предприятия, ему оказали медицинскую помощь. В этом районе находится НПЗ «Первый завод», который подвергался атаке в мае прошлого года. Также Шапша сообщил о повреждении вышки связи и линии электроснабжения в Хвастовичском районе.

В Саратовской области в результате атаки беспилотников пострадали «нежилые объекты в Петровском районе», сообщил губернатор Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших нет. Судя по видео, под удар попала электрическая подстанция «Газовая» в поселке Пригородный, пишет Astra.

Украинские источники утверждают, что целью было Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Предприятие занимается перекачкой газа на территории Саратовской и Пензенской областей и имеет пять компрессорных цехов, один из которых попал под удар, пишет бывший замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Косвенно эту информацию также подтверждает тот факт, что Росавиация вводила план «Ковер» в аэропортах Саратова и Пензы.

В Ростовской области на месте падения беспилотника в Шолоховском районе возник пожар на территории предприятия в хуторе Калининский Шолоховского района, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, горела только «трава», а сам объект не пострадал.

В Тамбовской области беспилотники упали на территории Моршанского муниципального округа. В результате была повреждена инфраструктура одного из предприятий, сообщил врио губернатора Евгений Первышов. Данных о пострадавших нет.

В Воронежской области вечером 12 марта беспилотники ударили по «объекту инфраструктуры» на юге региона, возник пожар, рассказал губернатор Гусев. По его словам, никто не пострадал.

В сообщении Минобороны Саратовская и Тамбовская области не упоминались. Однако говорилось о сбитых дронах в граничащих с Украиной Брянской (30), Белгородской (5) и Курской областях (6).

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