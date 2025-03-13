закрыть
13 марта 2025, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва будет убеждать США не снимать болезненные для Лукашенко санкции

2
  • 13.03.2025, 11:56
  • 2,152
Литва будет убеждать США не снимать болезненные для Лукашенко санкции

Они касаются белорусского калия.

Литва будет убеждать США не снимать санкции с белорусского калия. Так премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас прокомментировал слухи о возможном смягчении санкций, которые готовит Вашингтон.

«Сегодня белорусский режим из-за подорожания логистики и действующих санкций не получает непосредственно в бюджет почти полмиллиарда долларов США от экспорта удобрений. Это значительная сумма, и, если мы вернем ее в бюджет, не думаю, что Литве или нашему региону от этого станет лучше», — приводит Delfi слова руководителя литовского правительства.

По мнению Палуцкаса, снятие санкций только принесет новые проблемы. Именно из-за введения американских санкций против «Беларуськалия» литовская железная дорога отказалась от перевозок удобрений в порт Клайпеды. В результате транзит белорусского калия через Литву полностью прекратился.

«Пока у нас есть НАТО в качестве главного оборонительного зонтика, я не слышал, чтобы США обещали выйти из него, то создавать себе дополнительные проблемы, финансируя те режимы, которые хотят воевать со странами НАТО, точно нет никакого смысла», — говорит литовский премьер.

Также он напомнил, что Евросоюз сейчас сталкивается с трудностями при продлении санкций против России — их не поддерживает Венгрия. Однако Палуцкас выразил надежду, что удастся найти решение, чтобы уговорить Будапешт или продлить санкции без его участия.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип