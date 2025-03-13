Литва будет убеждать США не снимать болезненные для Лукашенко санкции 2 13.03.2025, 11:56

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Они касаются белорусского калия.

Литва будет убеждать США не снимать санкции с белорусского калия. Так премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас прокомментировал слухи о возможном смягчении санкций, которые готовит Вашингтон.

«Сегодня белорусский режим из-за подорожания логистики и действующих санкций не получает непосредственно в бюджет почти полмиллиарда долларов США от экспорта удобрений. Это значительная сумма, и, если мы вернем ее в бюджет, не думаю, что Литве или нашему региону от этого станет лучше», — приводит Delfi слова руководителя литовского правительства.

По мнению Палуцкаса, снятие санкций только принесет новые проблемы. Именно из-за введения американских санкций против «Беларуськалия» литовская железная дорога отказалась от перевозок удобрений в порт Клайпеды. В результате транзит белорусского калия через Литву полностью прекратился.

«Пока у нас есть НАТО в качестве главного оборонительного зонтика, я не слышал, чтобы США обещали выйти из него, то создавать себе дополнительные проблемы, финансируя те режимы, которые хотят воевать со странами НАТО, точно нет никакого смысла», — говорит литовский премьер.

Также он напомнил, что Евросоюз сейчас сталкивается с трудностями при продлении санкций против России — их не поддерживает Венгрия. Однако Палуцкас выразил надежду, что удастся найти решение, чтобы уговорить Будапешт или продлить санкции без его участия.

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