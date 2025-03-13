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Победитель выборов в Гренландии ответил на территориальные посягательства Трампа

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  • 13.03.2025, 12:02
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Победитель выборов в Гренландии ответил на территориальные посягательства Трампа

Правоцентристская партия Demokraatit будет формировать правительство.

Вероятный новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг территориальные притязания президента США Дональда Трампа в отношении острова. Он заявил, что Гренландия стремится быть независимой.

Об этом сообщает The Hill.

Нильсен является лидером партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах в Гренландии. Он выступил против Трампа, который неоднократно заявлял о желании купить Гренландию.

«Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и мы хотим иметь собственную независимость в будущем. И мы хотим сами строить нашу собственную страну», - сказал он в интервью Sky News.

Стоит добавить, что правоцентристская партия Demokraatit победила на недавних парламентских выборах в Гренландии. Партия поддерживает независимость Гренландии от Дании, но выступает за постепенный подход к этому вопросу.

Спор о Гренландии

Президент США Дональд Трамп еще во время первого срока в Белом доме заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он возобновил эти разговоры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что остров не продается. Фредериксен и Трамп провели разговор еще перед инаугурацией. По словам источников издания, Трамп был «агрессивным и конфронтационным» по вопросу Гренландии.

На днях во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что США получат Гренландию «так или иначе».

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