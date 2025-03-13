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Песков: Путин может высказаться по Украине уже сегодня

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  • 13.03.2025, 12:25
  • 3,930
Песков: Путин может высказаться по Украине уже сегодня
Дмитрий Песков

На пресс-конференции после переговоров с Лукашенко.

Российский диктатор Владимир Путин может озвучить позицию России по 30-дневному перемирию в Украине после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, свое заявление Путин может сделать на пресс-конференции после переговоров с Лукашенко.

На вопрос, будет ли Путин также комментировать темы, которые не касаются отношений России с Беларусью, Песков ответил:

«Все будет зависеть от вопросов журналистов».

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