Зачем «повесился» Игорь Гиркин

Зачем «повесился» Игорь Гиркин7
- Иван Яковина
- 13.03.2025, 12:30
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Для Z-патриотов перемирие с Украиной — это однозначное предательство.
Вброс про «самоубийство Гиркина» — внутренняя российская история. Кремль проверяет, как Z-тусовка отреагирует на физическую зачистку самых говорливых «патриотов» в преддверии возможного перемирия.
Если Путин все-таки решится его подписать (что вряд ли, но вдруг), в ту же секунду главной его проблемой станут не российские либералы и даже не ВСУ, а именно эта публика.
Для заряженных Vатников перемирие — это однозначное предательство. Они — персонажи по-настоящему идейные, у многих есть оружие и боевой опыт. Поэтому Кремлю крайне важно держать их на коротком поводке, чтобы в случае необходимости тут же передушить, пока они не решились на повторение «Марша справедливости» имени Пригожина.
Но сам процесс зачистки военкоров и им подобных может вызвать непредвиденные последствия. Чтобы их заранее знать, и запустили утку о том, что Гиркин повесился.
Иван Яковина, «Фейсбук»