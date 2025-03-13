В Москве вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ

В Москве вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ6
- 13.03.2025, 12:45
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Горит крыша восьмиэтажного здания.
Пожар произошел на ТЭЦ в Москве в четверг, 13 марта. В сети публикуют кадры масштабного возгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Известно, что в Москве вспыхнула ТЭЦ №16, которая находится на улице Третий Хорошевской.
По информации Telegram-канала SHOT, пожар произошел на крыше восьмиэтажного здания. Как отмечают россияне, к месту едут экстренные службы.
На кадрах, которые опубликовали в сети, можно заметить, что пожар достаточно масштабный. Очевидцы публикуют кадры с клубами черного дыма, которые поднимаются над территорией ТЭЦ.