Синоптики пообещали белорусам снег
- 13.03.2025, 12:44
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Уже завтра похолодает.
В пятницу ожидается поступление холодной воздушной массы. Ночью и утром на большей части территории страны, днем преимущественно по северной половине страны — дождь, который будет переходить в мокрый снег.
Ночью местами на северо-западе Беларуси ожидаются сильные дожди. Ночью и утром слабый гололед.
Температура воздуха в течение суток составит от +1°С по северо-западу до +11°С по юго-востоку страны, ночью в северо-западных районах 0..—3°С.
В субботу на юго-востоке пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром на юге Беларуси ожидаются сильные осадки, местами налипание мокрого снега.
Ночью будет от -7°С на севере до +3°С на юго-востоке, максимальная днем 0..+7°С.
В воскресенье дождь и мокрый снег. Ночью -3..-9°С, на юго-востоке страны она составит -1..-2°С, максимальная днем +2..+8°С.