Синоптики пообещали белорусам снег 13.03.2025, 12:44

2,032

Уже завтра похолодает.

В пятницу ожидается поступление холодной воздушной массы. Ночью и утром на большей части территории страны, днем преимущественно по северной половине страны — дождь, который будет переходить в мокрый снег.

Ночью местами на северо-западе Беларуси ожидаются сильные дожди. Ночью и утром слабый гололед.

Температура воздуха в течение суток составит от +1°С по северо-западу до +11°С по юго-востоку страны, ночью в северо-западных районах 0..—3°С.

В субботу на юго-востоке пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром на юге Беларуси ожидаются сильные осадки, местами налипание мокрого снега.

Ночью будет от -7°С на севере до +3°С на юго-востоке, максимальная днем 0..+7°С.

В воскресенье дождь и мокрый снег. Ночью -3..-9°С, на юго-востоке страны она составит -1..-2°С, максимальная днем +2..+8°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com