«В белорусском телевизоре тоже не радуются, но стесняются об этом громко сказать» 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

13.03.2025, 12:57

3,798

Пропагандисты сами же воевать не пойдут.

Не очень, я смотрю, в российском телевизоре радуются перспективам перемирия. И я, конечно, имею в виду телевизор во всех его проявлениях и формах. В белорусском телевизоре тоже не радуются, но стесняются об этом громко сказать.

Ну, потому что белорусскому телевизору, во всех проявлениях и формах, никто же до сих пор не объяснил, какое конкретно у него по этому поводу личное мнение. Хотя так-то, в глубине души, личное мнение белорусского телевизора ничем не отличается от российского.

Ну и не сказать, конечно, чтобы это вот было большим сюрпризом. Миролюбие у союзного телевизора всегда носило сильно альтернативный характер.

Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что альтернативное миролюбие российского телевизора не просто так. Альтернативное миролюбие российского телевизора отражает представления его аудитории. А альтернативное миролюбие белорусского телевизора тоже отражает представления аудитории российского.

И вся эта аудитория, во всем ее социально-видовом и классовом разнообразии, никакого прекращения войны не хочет и никакого перемирия тоже не хочет. Вот буквально вчера Washington Post опубликовала доклад, близкий к российскому ФСБ. И этот доклад рекомендует российским властям воевать как минимум до 2026 года, а лучше еще и после.

И знаешь, с точки зрения российских властей только это на самом деле логично. Потому что начать войну российским властям было гораздо легче, чем ее сейчас закончить. Ну просто, когда Россия начинала войну, у российских властей был четкий план закончить ее за три дня. А заканчивать войну за три года никто из российских властей не планировал.

Потому что если сейчас внезапно закончить войну, то куда ты будешь девать несколько сотен тысяч ее ветеранов. Их же даже не успеют потратить в мясных штурмах.

А большинство из этих сотен тысяч ветеранов были людьми с низким уровнем социальной ответственности еще до того, как стали ветеранами. И если их внезапно отпустить с войны, то сначала они пойдут искать, кто виноват. А потом придумают, что им делать.

И то, что они придумают, вряд ли понравится российским властям. Потому что это раньше эти ветераны были людьми с низким уровнем социальной ответственности. А теперь это уже люди с боевым опытом.

Поэтому, прежде чем думать над мирным планом, российским властям надо придумать куда их всех девать. И я боюсь, что ничего лучшего, чем девать их на войну, российские власти все равно придумать не могут.

Проблему разочарованных ветеранов могла бы немножко решить эйфория великой победы. Но где ж ты их теперь возьмешь. В смысле и победу и эйфорию.

Поэтому зря телевизор волнуется. Российские власти могут в моменте даже изобразить какое-нибудь миролюбие, но на самом деле они собираются воевать или до конца, или пока у нее не кончатся те, кем она может воевать. Ну, потому что телевизоры сами же воевать не пойдут.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com