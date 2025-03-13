Прилет украинского дрона на газовую станцию в Саратовской области РФ показали на видео

Прилет украинского дрона на газовую станцию в Саратовской области РФ показали на видео9
- 13.03.2025, 12:57
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За атакой наблюдают несколько шокированных россиян.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет украинского дрона на газовую станцию в российском городе Петровск Саратовской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно заход дрона на цель и взрыв.
За действом наблюдают несколько россиян. Один из них не цензурно ругается, созерцая боевую работу украинского беспилотника.