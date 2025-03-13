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Прилет украинского дрона на газовую станцию в Саратовской области РФ показали на видео

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  • 13.03.2025, 12:57
  • 4,960
Прилет украинского дрона на газовую станцию в Саратовской области РФ показали на видео

За атакой наблюдают несколько шокированных россиян.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен прилет украинского дрона на газовую станцию в российском городе Петровск Саратовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно заход дрона на цель и взрыв.

За действом наблюдают несколько россиян. Один из них не цензурно ругается, созерцая боевую работу украинского беспилотника.

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