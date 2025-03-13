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Дроны ГУР мощно атаковали замаскированное производство беспилотников в России

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  • 13.03.2025, 13:09
  • 2,838
Дроны ГУР мощно атаковали замаскированное производство беспилотников в России

Оно было спрятано в цехах завода «Калужский газобетон».

Дальнобойные дроны ГУР Минобороны Украины атаковали производство беспилотников в Калужской области. Производство было замаскировано на территории другого завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники РБК-Украина, дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки накануне вечером 12 марта нанесли удары по месту производства беспилотников в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода «Калужский газобетон».

Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях: «это просто ад какой-то», «два хлопка ого какие были», «бабахнуло по заводу».

Очевидцы также публиковали в сети видео попадания и сильного пожара на территории завода. Калужские паблики сообщили о падении обломков и пожаре в «зданиях промышленного предприятия».

Из-за атаки дронов в аэропорту Калуги был введен план «Ковер», были отменены все рейсы с 21:00 12 марта до 6:00 13 марта.

Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.

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