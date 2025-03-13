Военным и чиновникам РФ разослали заминированные коробки с духами 4 13.03.2025, 13:12

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Бомбы должны были сдетонировать при открытии упаковки.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в аэропорту Челябинска пять посылок с самодельными бомбами, которые предназначались российским военнослужащим и чиновникам, «оказывающим помощь военным подразделениям» в Украине, пишет The Moscow Times.

Бомбы были «закамуфлированы» под подарочные парфюмерные наборы, которые должны были сдетонировать при открытии упаковки, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По подозрению в отправке этих посылок ФСБ задержала 22-летнего жителя Первоуральска Свердловской области. По данным ФСБ, мужчина действовал по заданию спецслужб Украины и за $6 тыс. согласился отправить посылки со взрывчаткой в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После этого в городе был обнаружен тайник еще с несколькими такими посылками, которые предназначались военным в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Спецслужба опубликовала видео, на котором мужчина рассказывает, что в 2024 году он познакомился в интернете с человеком по имени Антон из Украины. Тот сначала попросил задержанного собрать информацию о российских военных на авиабазе в Энгельсе и сотрудниках оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, а затем сообщил о тайнике в Челябинке, в котором лежали заминированные посылки с духами.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1. Ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ). Также силовики рассматривают вопрос о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт).

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