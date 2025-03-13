The Telegraph: У Трампа есть несколько ниточек, чтобы дернуть Путина 3 13.03.2025, 13:22

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Фото: AP

Что сделают США, если Россия откажется от перемирия.

У президента США Дональда Трампа есть «несколько ниточек», за которые он может потянуть, если Россия не согласится на прекращение огня в Украине, пишет The Telegraph.

Отмечается, что пока президент РФ Владимир Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов согласиться на прекращение огня. И он по сути сталкивается с дилеммой, ведь, как сказал государственный секретарь Марко Рубио, если Россия не согласится, «мы узнаем, кто является препятствием к миру».

В случае отказа России от прекращения огня администрация Трампа могла бы «продемонстрировать некоторые из мстительных пируэтов и полностью повернуться к Киеву», добавили в издании.

При этом среди источников влияния Трампа в The Telegraph перечислили то, что он мог бы сделать для России, если та «немедленно докажет свою готовность к миру»:

выставить свою готовность вывести Москву из дипломатической глубокой заморозки и принять участие в ряде совместных экономических проектов;

вывести часть из 30 000 американских солдат из Европы, предоставив Москве больше пространства для маневра в том, что она считает своим собственным задним двором;

принять Россию в G7 и другие дипломатические форумы;

сформулировать свою готовность снять санкции на российские энергоносители;

снова приостановить венную помощь и обмен разведданными с Украиной.

«Для Путина 30-дневная пауза в боевых действиях была бы относительно небольшой пилюлей, которую можно проглотить в обмен на возможную нормализацию отношений с США и выполнение его возражений против близости к НАТО», - говорится в статье.

В случае же отказа Путин не только лишится этих возможных «пряников», но и будет рисковать тем, что США значительно увеличит военную поддержку Украины, добавили в издании.

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