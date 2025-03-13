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Власти решили, что ждет «хрущевки» в Беларуси

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  • 13.03.2025, 13:30
  • 1,542
Власти решили, что ждет «хрущевки» в Беларуси

Снос отменяется?

Совет Министров Беларуси утвердил концепцию государственной жилищной политики страны до 2030 года. Соответствующее постановление 13 марта было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, какая судьба ждёт ветхое жильё белорусов, а также на какую стоимость квадратного метра жилья нацелилось правительство.

Своим постановлением правительство поручило Министерству архитектуры и строительства в ближайшие два месяца разработать план конкретных мероприятий, которые позволят реализовать утверждённую концепцию к 2030 году. В этом профильному ведомству должны помочь и прочие заинтересованные республиканские органы, включая областные исполкомы и Минский горисполком.

Фактически концепция, как и было анонсировано так называемыми депутатами, сводится к трём основным тенденциям в сфере жилищной политики:

деурбанизации,

развитию фонда арендного жилья,

реновации ветхого жилья, «непригодного для проживания».

Если с первыми двумя пунктами всё более-менее понятно, что что подразумевает реновация в представлении белорусских властей, было не до конца понятно. Документ внёс некоторую ясность. Реновация жилья, исходя из текста постановления, предполагает два варианта:

улучшение технико-экономических характеристик существующих жилых домов,

снос старого жилья и возведение взамен нового, в том числе на том же месте, с использованием существующих фундаментов и инженерных сетей.

Таким образом, о тотальном сносе так называемых «хрущёвок» в документе речи не идёт. При этом в правительстве отметили рост количества ветхих и аварийных жилых домов, капитальный ремонт которых, по мнению специалистов, «экономически нецелесообразен», а также параллельный нарастающий износ инженерных коммуникаций. Кроме того, по мнению авторов документа, определённый дисбаланс в комфортности условий проживания белорусов создаёт «освоение новых территорий без реновации существующих жилых домов».

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