За два месяца МАЗ продал на рынке РФ всего 15 автобусов 2 13.03.2025, 13:41

В 10 раз меньше, чем годом ранее.

В феврале 2025 года на российском рынке было продано 11 новых автобусов Минского автомобильного завода — в 5,7 раза меньше, чем в том же месяце 2024-го (63), свидетельствуют данные агентства «АСМ-холдинг» (РФ), пишет «Позiрк».

Продукция МАЗ в прошлом месяце заняла 8‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. Доля на рынке составила 1,8% (3,2%).

Больше всего автобусов в отчетном месяце реализовали ПАЗ — 290 (-67,2%), Yutong — 98 (-29%) и КамАЗ — 60 (-7,7%).

За январь — февраль было продано 15 белорусских автобусов (147; меньше в 9,8 раза).

Всего за 2024 год было МАЗ реализовал 504 единицы этой техники (за 2023-й — 925 ед.; -45,5%), — 9-е место (доля 2,6%).

Лидерами продаж в минувшем году стали ПАЗ (8.114; +26,3%), ЛиАЗ (2.889; +63,2%) и Yutong (2.215; +6,2%).

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