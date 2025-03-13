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Трамп в Овальном кабинете высмеял внешний вид Вэнса

  • 13.03.2025, 13:44
  • 1,082
Трамп в Овальном кабинете высмеял внешний вид Вэнса
Фото: EPA

Во время встречи с премьер-министром Ирландии.

Президент США Дональд Трамп 12 марта во время встречи в Овальном кабинете Белого дома с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином публично высказался о носках вице-президента Джей Ди Вэнса, которые выглядывали из-под брюк.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube агентства Associated Press.

«Я должен говорить об инфляции. Я пытаюсь сосредоточиться. Но я очень впечатлен! Мне нравятся эти носки», – иронично заявил Трамп под смех присутствующих.

Вэнс в ответ на ремарку Трампа рассмеялся, но комментировать не стал.

Как пишет издание Republic, позже Вэнс объяснил журналистам, что выбрал эти носки, чтобы «укрепить ирландско-американские отношения».

Премьер-министр Ирландии диалог Трампа и Вэнса не комментировал.

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