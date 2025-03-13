В России из-за санкций, к которым присоединился Казахстан, закрывают завод по производству хрома 13.03.2025, 13:50

Это одно из крупнейших предприятий Оренбургской области.

Одно из крупнейших предприятий Оренбургской области — Новотроицкий завод химического сырья (НЗХС) — собираются закрыть уже 14 марта из-за остановки поставок хромовой руды. Импорт этого материала прекратился после введения новых европейских санкций. Компания из Казахстана, поставлявшая руду, отказалась от сотрудничества, пишет The Moscow Times.

Об этом стало известно 12 марта во время рабочей встречи, посвященной вопросам развития ТОСЭР в Оренбургской области, с участием прокурора области Руслана Медведева. По словам гендиректора предприятия Василия Измалкина, в феврале Европа запретила поставки в Россию «сырья, которое мы берем» — соединения хрома, хромовой руды. «Все запретили. Вот с пятницы мы завод останавливаем, потому что сырья нет», — констатировал он.

Измалкин добавил, что в 2025 году резко выросли цены и на другой важный компонент производства — серную кислоту (в 2,5 раза). «Мы будем говорить с вами о безработице. Куда людей девать? Сейчас наступает такая ситуация, которую мы не контролируем. Рост цен идет на промышленную продукцию. И все это делается для того, чтобы к нам пришел китайский товар», — заявил он (цитата по НоксТВ).

В середине января НЗХС также попал в санкционный список, опубликованный Минфином США. Завод запустили в 1963 году. Серьезную модернизацию на нем провели в 2017–2018 годах. Предприятие выпускает несколько десятков видов продукции — от хроматов натрия, калия и стронция до металлического, азотированного и электролитического хрома. На базе НЗХС также работают ООО «Нсплав», содовый завод и другие компании новотроицкой ТОСЭР. По данным регионального Минпрома, в 2022 году на заводе работали 1,4 тысячи человек.

Глава Минэкономразвития Оренбуржья Игнат Петухов в свою очередь заявил, что для исправления ситуации проводятся переговоры с другими поставщиками сырья, а также прорабатываются варианты новых логистических цепочек.

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