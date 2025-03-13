Украина взялась за «Беларуськалий» 13.03.2025, 13:50

Подан иск против белорусского предприятия.

Министерство юстиции Украины подало в суд иск о применении к предприятию «Беларуськалий» ограничительных мер, предусмотренных законом «О санкциях», сообщает пресс-служба ведомства.

К взысканию в доход государства заявлены «активы, принадлежащие подсанкционному лицу, а именно: корпоративные права, средства, железнодорожные вагоны, калийные удобрения».

В сообщении отмечается, что «Беларуськалий» является «ведущим государственным производителем калийных удобрений в Беларуси и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Республики Беларус», которая «полностью контролируется политической верхушкой» в Минске, «в том числе непосредственно самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко».

Заявляется, что предприятие своими действиями «способствует ведению войны против Украины через финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации и оккупационными администрациями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

«Также ОАО «Беларуськалий» предоставляло транспорт для перевозки и помещения для пребывания украинских детей, вывезенных с временно оккупированных территорий, на территории Республики Беларусь, и участвовало в организации и финансировании мероприятий, связанных с поддержанием политики государства-агрессора по непризнанию права украинского народа на самоидентификацию», — подчеркивает Минюст.

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