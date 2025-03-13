закрыть
13 марта 2025, четверг, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ига Свентек: На необитаемом острове хотела бы оказаться с Соболенко

8
  • 13.03.2025, 14:00
  • 3,764
Ига Свентек: На необитаемом острове хотела бы оказаться с Соболенко
Ига Свёнтек

Белорусская и польская теннисистка обменялись репликами.

В разгар турнира в калифорнийском Индиан-Уэллсе, его организаторы спросили у ведущих теннисистов, с кем бы они хотели оказаться на необитаемом острове. Польская теннисистка Ига Свентек сказала, что лучшего друга в таких условиях, чем белоруска Арина Соболенко, и быть не может.

«Если она собирается вести себя как тигрица, то, скорее всего, будет охотиться в поисках еды, и тогда мы будем в безопасности», - предположила Ига.

Не сказать, что Свентек и Соболенко дружат, но в последнее время мы все чаще видим, как они весело друг с другом общаются.

Соболенко была польщена выбором Свентек. Тем более, что Арина родилась в год Тигра и сделала татуировку этого зверя на левом предплечье. А еще она активно эксплуатирует в различных аспектах жизни свой образ «тигрицы», например, в рекламе и одежде, которую создают для нее.

- Я принесу тебе еду. Не волнуйся, - продолжила Арина заочное общение с Игой в интервью после матча.

И продолжила, представив себя на необитаемом острове:

- Если бы не было еды, я бы, наверное, пошла за ней. Я бы сделала все возможное, чтобы мы не голодали и были в безопасности.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип