Ига Свентек: На необитаемом острове хотела бы оказаться с Соболенко

Ига Свентек: На необитаемом острове хотела бы оказаться с Соболенко8
- 13.03.2025, 14:00
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Белорусская и польская теннисистка обменялись репликами.
В разгар турнира в калифорнийском Индиан-Уэллсе, его организаторы спросили у ведущих теннисистов, с кем бы они хотели оказаться на необитаемом острове. Польская теннисистка Ига Свентек сказала, что лучшего друга в таких условиях, чем белоруска Арина Соболенко, и быть не может.
«Если она собирается вести себя как тигрица, то, скорее всего, будет охотиться в поисках еды, и тогда мы будем в безопасности», - предположила Ига.
Не сказать, что Свентек и Соболенко дружат, но в последнее время мы все чаще видим, как они весело друг с другом общаются.
Соболенко была польщена выбором Свентек. Тем более, что Арина родилась в год Тигра и сделала татуировку этого зверя на левом предплечье. А еще она активно эксплуатирует в различных аспектах жизни свой образ «тигрицы», например, в рекламе и одежде, которую создают для нее.
- Я принесу тебе еду. Не волнуйся, - продолжила Арина заочное общение с Игой в интервью после матча.
И продолжила, представив себя на необитаемом острове:
- Если бы не было еды, я бы, наверное, пошла за ней. Я бы сделала все возможное, чтобы мы не голодали и были в безопасности.