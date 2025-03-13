Чем французские Mirage лучше бомбардировщиков Су-24? 4 13.03.2025, 14:03

3,848

Эксперт назвал главные преимущества.

Истребители Mirage 2000 являются далеко не новыми самолетами и почти ровесниками отечественных. Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью LB.ua.

«Это тоже модернизированные машины, которые выпускали с начала 80-х годов прошлого века. Су-24 имеют сложные элементы планера - поворотные узлы консолей, потому что у них крыло переменной геометрии. Большинство Су-24М в конце 1990-х и в нулевых простаивали на земле. Украина немного модернизировала МиГ-29 и Су-27, более-менее осовременила Су-25, но до обновления Су-24М не дошла. Зато в Mirage постоянно совершенствовали бортовое оборудование», - объяснил он.

По словам эксперта, сейчас никто не интересуется скоростью и потолком самолета, поскольку теперь главное - это радар, вооружение и бортовой комплекс обороны.

«Радар Mirage видит на 130 километров на высоте. По целям на малой высоте дальность падает до 35-37 километров, потому что луч отражается от земли, засвечивая экран. Самолет способен отслеживать восемь целей и наводить ракеты на четыре из них. На вооружении имеет ракеты средней и малой дальности. Но на малую дальность никто уже не приближается. Эта собачья драка отошла в прошлое. Сейчас поражение самолета загоризонтное, где-то за 40 и более километров», - подчеркнул Романенко.

Специалист добавил, что российские самолеты, которые вооружены ракетами Р-37М, Р-37 и Р-33, сбивали украинские даже с расстояния 200-250 км.

«Новые французские истребители Rafale уже имеют ракету Meteor, которая тоже способна лететь на 200 километров. Однако эту ракету на Mirage никто адаптировать не будет, потому что нет смысла - радар видит только на 120-130 километров», - подытожил авиаэксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com