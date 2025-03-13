Российская армия уничтожила Суджу 4 13.03.2025, 14:12

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Целых зданий там мало.

Глава Центра противодействия дезинформации при украинском СНБО Андрей Коваленко рассказал, что войска РФ практически полностью уничтожили город Суджа в Курской области.

«Российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами», — пишет он в Telegram.

Коваленко отметил, что город и окрестности разрушены. По его данным, уцелевших гражданских зданий там осталось мало.

Аналитики Института изучения войны по итогам 11 марта подтвердили, что российские войска продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, начали наступление на Суджу — город, который до сих пор находился под контролем украинской армии.

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