закрыть
13 марта 2025, четверг, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гражданина Латвии осудили на шесть лет за «клевету» на Лукашенко

4
  • 13.03.2025, 14:21
  • 3,232
Гражданина Латвии осудили на шесть лет за «клевету» на Лукашенко

Политически мотивированный приговор вынесли в Минске.

Минский областной суд вынес политически мотивированный приговор гражданину Латвии Юрийсу Ганинсу. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Юрийса Ганинса приговорили к шести годам колонии в условиях усиленного режима. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: «дискредитация Беларуси» (ст. 369-1 УК), «клевета» на Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 367 УК) и «призывы к санкциям» (ч. 2 ст. 361 УК).

Судья Александр Рыбаков огласил приговор еще 19 февраля, но о нем стало известно только сейчас. Суть обвинения неизвестна, а сам процесс проходил в закрытом режиме.

Всего в белорусских местах лишения свободы содержатся 36 политзаключенных иностранных граждан, среди них – четыре гражданина Латвии.

Крупнейшая парламентская фракция латвийского Сейма «Новое единство», входящая в правящую коалицию, предложила поправки к закону «О туризме», предусматривающие введение запрета для поставщиков туристических услуг представлять и оказывать такие услуги на территории Российской Федерации и Беларуси.

Такими мерами авторы поправок хотят «снизить риски возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии, а также предотвратить их вовлечение в действия в интересах России или Беларуси, то есть вербовку».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип