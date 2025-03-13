Гражданина Латвии осудили на шесть лет за «клевету» на Лукашенко 4 13.03.2025, 14:21

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Политически мотивированный приговор вынесли в Минске.

Минский областной суд вынес политически мотивированный приговор гражданину Латвии Юрийсу Ганинсу. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Юрийса Ганинса приговорили к шести годам колонии в условиях усиленного режима. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: «дискредитация Беларуси» (ст. 369-1 УК), «клевета» на Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 367 УК) и «призывы к санкциям» (ч. 2 ст. 361 УК).

Судья Александр Рыбаков огласил приговор еще 19 февраля, но о нем стало известно только сейчас. Суть обвинения неизвестна, а сам процесс проходил в закрытом режиме.

Всего в белорусских местах лишения свободы содержатся 36 политзаключенных иностранных граждан, среди них – четыре гражданина Латвии.

Крупнейшая парламентская фракция латвийского Сейма «Новое единство», входящая в правящую коалицию, предложила поправки к закону «О туризме», предусматривающие введение запрета для поставщиков туристических услуг представлять и оказывать такие услуги на территории Российской Федерации и Беларуси.

Такими мерами авторы поправок хотят «снизить риски возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии, а также предотвратить их вовлечение в действия в интересах России или Беларуси, то есть вербовку».

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