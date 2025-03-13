Украинский депутат: На Лукашенко должно быть максимальное давление 2 13.03.2025, 14:48

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Нет никакой разницы между белорусским диктатором и главой Кремля.

Киев должен стать «центром борьбы за свободную Беларусь, так же как Варшава и Вильнюс». Об этом пишет в «Фейсбуке» украинский депутат Игорь Гузь.

По его мнению, для этого Украине следует «на официальном уровне признать, что Беларусь сегодня является оккупированной Россией территорией».

«Лукашенко — это Путин. Нет никакой разницы между этими двумя диктаторами», — считает Гузь. Депутат также отметил необходимость не допустить каких-либо послаблений в санкциях против режима Александра Лукашенко. Экономическое давление, убежден он, должно быть «максимальным, чтобы не дать Минску никакого пространства для маневров».

Гузь призвал поддержать белорусских добровольцев и предложил создать на базе полка имени Кастуся Калиновского (ПКК) «отдельное национальное подразделение» в Вооруженных силах Украины.

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