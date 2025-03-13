закрыть
13 марта 2025, четверг, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Яйца в США подорожали почти в три раза

16
  • 13.03.2025, 15:02
  • 4,140
Яйца в США подорожали почти в три раза

Новый рекорд.

В США цены на яйца в магазинах в феврале достигли нового рекорда – $5,90 за дюжину (20 гривен в эквиваленте за одно яйцо). Предыдущий рекорд имел место в январе - $4,95 за дюжину. Об этом пишет Associated Press.

Причиной аномально высоких цен на яйца в США в 2025 году стал птичий грипп, заставивший фермеров уничтожить более 166 миллионов птиц, преимущественно кур-несушек. Только с начала года было уничтожено более 30 миллионов несушек. До вспышки птичьего гриппа цена на яйца десятилетиями держалась ниже $2 за дюжину.

Издание отмечает, что до недавнего времени США были на четвертом месте в мире по производству яиц (после Китая, Индии и Индонезии). В 2023 году в стране производили более 110 млрд яиц в год. Традиционно численность кур-несушек в Штатах составляет 310-320 млн голов.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип