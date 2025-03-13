Яйца в США подорожали почти в три раза

Яйца в США подорожали почти в три раза16
- 13.03.2025, 15:02
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Новый рекорд.
В США цены на яйца в магазинах в феврале достигли нового рекорда – $5,90 за дюжину (20 гривен в эквиваленте за одно яйцо). Предыдущий рекорд имел место в январе - $4,95 за дюжину. Об этом пишет Associated Press.
Причиной аномально высоких цен на яйца в США в 2025 году стал птичий грипп, заставивший фермеров уничтожить более 166 миллионов птиц, преимущественно кур-несушек. Только с начала года было уничтожено более 30 миллионов несушек. До вспышки птичьего гриппа цена на яйца десятилетиями держалась ниже $2 за дюжину.
Издание отмечает, что до недавнего времени США были на четвертом месте в мире по производству яиц (после Китая, Индии и Индонезии). В 2023 году в стране производили более 110 млрд яиц в год. Традиционно численность кур-несушек в Штатах составляет 310-320 млн голов.