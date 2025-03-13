Машина, которой более 50 лет, преодолела долгий путь и попала в Книгу рекордов Гиннеса 13.03.2025, 15:07

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Авто ехало из Голливуда в Голливуд.

Самый старый лицензированный автомобиль скорой помощи в США попал в Книгу рекордов Гиннеса: ему удалось преодолеть более 3233 миль (5203 километра) из Голливуда, что в штате Калифорния, в Голливуд, что в штате Флорида.

Путешествие совершил Cadillac Ambulance 1970-х годов выпуска. Это самое длинное путешествие на машине скорой помощи, как зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса 10 марта.

Двое мужчин из Калифорнии решили установить новый мировой рекорд, когда отправились на винтажном автомобиле скорой помощи в длительное путешествие, которое заняло более недели. Они вместе с командами Symbiosis Ambulance и Axene Continuing Education (некоммерческая служба скорой помощи) отправились в поездку из Голливуда в Калифорнии 1 марта.

Их путешествие длилось более недели — в пункт назначения, Голливуд в штате Флорида, команда энтузиастов попала 10 марта. Самая старая лицензированная карета в США сумела беспрепятственно преодолеть этот путь: несмотря на свой возраст (а ей уже более 50 лет), автомобиль без поломок и повреждений выполнил задачу, которую перед ним поставили, и увековечил имена своих водителей в Книге рекордов Гиннеса.

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