В Беларуси более 17 000 пустующих квартир6
- 13.03.2025, 15:13
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Это 904 тысячи квадратных метров.
Правительство сказало, что в Беларуси более 17 000 пустующих квартир. Это следует из постановления Совета министров №144 «О концепции государственной жилищной политики до 2030 года» от 7 марта 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, общая площадь жилья в Беларуси превышает 273 миллиона квадратных метров, прирастая каждый год на 3,5 миллиона. Что касается государственного жилищного фонда, то он составляет только 5,8% от всего озвученного объема.
В постановлении уточнили, что подобное говорит ограниченных возможностях государства в проявлении гибкости в момент осуществления жилищной политики. Также сказано, что в стране 17,3 тысячи пустующих квартир, площадь которых составляет 904 тысячи квадратных метров, в том числе 4,9 тысячи квартир из государственного жилфонда.
В документе говорится, что в Беларуси 110 тысяч жилых домов площадью 5,95 миллиона квадратных метров, в которых никто не зарегистрирован и не живет.