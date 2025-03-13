Родственники убитых на войне оккупантов из Дагестана не получают обещанных выплат
- 13.03.2025, 15:18
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Украинская разведка сообщила подробности.
Родственники ликвидированных на войне оккупантов из Дагестана не получают выплат от Москвы. Не выплачивают даже денег на погребение.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Как отмечает разведка, родственники десятков уничтоженных на войне против Украины российских оккупантов из Дагестана не получают «гробовых» и других обещанных выплат, рублей не дают даже на похороны.
Также Россия не выдает задолженное денежное обеспечение семьям ликвидированных дагестанцев.
«Указанная ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное отношение Москвы к порабощенным ею народам - так называемые субъекты федерации, в частности на Северном Кавказе, не имеют никаких прав и нужны для кремля исключительно как источник дешевой или бесплатной живой силы для мясных штурмов в геноцидной войне против Украины», - сказал представитель ГУР Андрей Черняк.
По его словам, в то же время такие случаи могут быть и проявлением вызванных войной кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере РФ.