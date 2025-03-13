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Родственники убитых на войне оккупантов из Дагестана не получают обещанных выплат

  • 13.03.2025, 15:18
  • 1,204
Родственники убитых на войне оккупантов из Дагестана не получают обещанных выплат

Украинская разведка сообщила подробности.

Родственники ликвидированных на войне оккупантов из Дагестана не получают выплат от Москвы. Не выплачивают даже денег на погребение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечает разведка, родственники десятков уничтоженных на войне против Украины российских оккупантов из Дагестана не получают «гробовых» и других обещанных выплат, рублей не дают даже на похороны.

Также Россия не выдает задолженное денежное обеспечение семьям ликвидированных дагестанцев.

«Указанная ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное отношение Москвы к порабощенным ею народам - так называемые субъекты федерации, в частности на Северном Кавказе, не имеют никаких прав и нужны для кремля исключительно как источник дешевой или бесплатной живой силы для мясных штурмов в геноцидной войне против Украины», - сказал представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, в то же время такие случаи могут быть и проявлением вызванных войной кризисных явлений в бюджетно-финансовой сфере РФ.

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