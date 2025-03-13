В Беларусь возвращаются перелетные птицы

В Беларусь возвращаются перелетные птицы1
- 13.03.2025, 15:23
Первого вестника весны обнаружили еще 23 февраля.
В Беларусь уже начали возвращаться перелетные птицы, рассказали в Национальном парке «Припятский». Первого вестника весны там обнаружили 23 февраля — это был полевой жаворонок.
Вскоре за полевым жаворонком подтянулись серые журавли, скворцы, озерная чайка и большой баклан. А уже с началом календарной весны на пойму Припяти вернулись чибисы.
Кроме того, в первую неделю марта список птиц значительно пополнился благодаря серым и белолобым гусям, гуменникам, чирку-свистунку, свиязи, шилохвости, белой трясогузке.
«Первые кулики, такие как турухтан, травник, галстучник и бекас, появились на Туровском лугу и пойменных лугах, как только чибисы установили свои позиции», — рассказали в нацпарке.
В последние годы некоторые виды остаются на зимовку в Беларуси, интегрируясь в экосистему. Так, в этом году в окрестностях Припяти зимовала часть серых и белых цапель, лебедей кликунов и шипунов, крякв и черноголовая чернеть. Особенно примечательной оказалась горихвостка-чернушка, которая стала необычным зимующим видом в этом году.
Их улетевшие в теплые края собратья сейчас активно возвращаются, пополняя ряды перезимовавших дома.