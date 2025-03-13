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В Беларусь возвращаются перелетные птицы

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  • 13.03.2025, 15:23
В Беларусь возвращаются перелетные птицы
иллюстративное фото

Первого вестника весны обнаружили еще 23 февраля.

В Беларусь уже начали возвращаться перелетные птицы, рассказали в Национальном парке «Припятский». Первого вестника весны там обнаружили 23 февраля — это был полевой жаворонок.

Вскоре за полевым жаворонком подтянулись серые журавли, скворцы, озерная чайка и большой баклан. А уже с началом календарной весны на пойму Припяти вернулись чибисы.

Кроме того, в первую неделю марта список птиц значительно пополнился благодаря серым и белолобым гусям, гуменникам, чирку-свистунку, свиязи, шилохвости, белой трясогузке.

«Первые кулики, такие как турухтан, травник, галстучник и бекас, появились на Туровском лугу и пойменных лугах, как только чибисы установили свои позиции», — рассказали в нацпарке.

В последние годы некоторые виды остаются на зимовку в Беларуси, интегрируясь в экосистему. Так, в этом году в окрестностях Припяти зимовала часть серых и белых цапель, лебедей кликунов и шипунов, крякв и черноголовая чернеть. Особенно примечательной оказалась горихвостка-чернушка, которая стала необычным зимующим видом в этом году.

Их улетевшие в теплые края собратья сейчас активно возвращаются, пополняя ряды перезимовавших дома.

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