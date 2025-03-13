Венгрия потребовала вычеркнуть из санкционных списков российского миллиардера Фридмана 3 13.03.2025, 15:26

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Михаил Фридман

В обмен на неиспользование вето в отношении более масштабных санкций ЕС.

Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций Евросоюза в отношении порядка 2 тыс. россиян, если из санкционного списка не будет исключен российский миллиардер Михаил Фридман, сообщили Financial Times (FT) осведомленные источники.

По их словам, такое условие озвучил постоянный представитель Венгрии при ЕС перед встречей послов стран Евросоюза в Брюсселе 13 марта. При этом, как утверждают собеседники FT, усилия Будапешта по снятию ограничений с Фридмана поддерживает Люксембург.

Персональные санкции ЕС в отношении россиян, которые тем или иным образом причастны к полномасштабному вторжению России в Украину, продлеваются каждые полгода. Очередной срок их пролонгации наступит в субботу, 15 марта. Решение должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС. По данным FT, изначально Венгрия запрашивала исключение для восьми человек, в числе которых были миллиардер Алишер Усманов и партнер Фридмана Петр Авен. Проект «Система» писал, что в этот список также входили бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Но Будапешт отказался от этих требований и решил добиваться снятия санкций только с Фридмана, сообщили источники FT.

Санкции ЕС против Фридмана были введены сразу после вторжения российской армии в Украину — в феврале 2022 года. Официально ограничения были обоснованы наличием связей миллиардера с российской властью, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным. Фридман оспаривал ограничения в европейском суде и добился их отмены, но в 2023 году санкции против него были введены на основании того, что он сохраняет бизнес-присутствие в России.

Из-за ограничений Фридман и его партнер Авен уступили контроль над инвестиционной группой LetterOne и вышли из ее совета директоров. В 2024 году бизнесмены продали свои доли в Альфа-банке и «Альфа-страховании» своему давнему партнеру Андрею Косогову. Обе компании были оценены примерно в 240 млрд руб. Как писала FT, они надеялись, что продажа поможет им оспорить введенные против них санкции ЕС.

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